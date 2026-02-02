Groenlandse premier: VS willen Groenland nog steeds hebben

NUUK (ANP/RTR) - De Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen heeft gewaarschuwd dat de Verenigde Staten nog steeds proberen om zijn eiland onder controle te krijgen. Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand een militaire overname uitsloot, wil hij Groenland volgens Nielsen nog steeds hebben.

"Het standpunt over Groenland en de bevolking is niet veranderd", zei Nielsen in een toespraak voor het Groenlandse parlement. "Groenland moet bij de VS worden gevoegd en van daar worden bestuurd."

Trump heeft vaak gezegd dat de VS het tot Denemarken behorende Groenland nodig hebben voor de nationale veiligheid en dat de Denen het gebied hebben verwaarloosd. Omdat Denemarken en Groenland niet stonden te springen bij dat idee, wilde Trump lang niet uitsluiten dat hij militaire middelen zou inzetten voor een annexatie.

Eind vorige maand kwam hij daarop terug. Trump kondigde na een gesprek met NAVO-baas Mark Rutte een "raamwerk voor een toekomstige deal" over Groenland aan.