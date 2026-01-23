ECONOMIE
Hotelkamertips van een KLM-stewardess: Wat je allemaal niet kunt doen met een douchekapje

tips
door Désirée du Roy
vrijdag, 23 januari 2026 om 16:32
bijgewerkt om vrijdag, 23 januari 2026 om 16:53
anp 475667396
KLM-stewardess Esther heeft een populair TikTok-account waarop ze allerlei hoteltips en trucs deelt met haar volgers. Zo stopt ze een schoen in het kluisje, gebruikt ze een klerenhanger om de gordijnen beter te sluiten, en de tv om haar telefoon op te laden. Ook douchecaps blijken meer dan één functie te hebben.
“Maak je je zorgen dat je iets uit je kluisje vergeet? Doe je hak of schoen erin zodat je zeker weet dat je niet vergeet dat er iets in zit!”, schrijft ze in haar eerste video over hoteltips. Logisch, zonder tweede schoen zul je niet snel de deur uitgaan. Ook laat ze zien dat je niet per se de hotelkamerpas nodig hebt voor elektriciteit. “Alle passen werken”, aldus Esther.
Even later gebruikt de blonde stewardess de gratis showercap als hoes voor de afstandsbediening, want 'die dingen zijn vies'. Vlak voor vertrek bergt ze haar vuile schoenen op in dezelfde badmuts en plaatst het geheel netjes in haar koffer.
Ook deel 2 bevat een paar leuke reishacks. Ze laat zien hoe je omgaat met een beslagen badkamerspiegel, hoe een mok als geluidsbox kan fungeren en hoe je een tandenborstel rechtop kunt laten staan in een plastic of kartonnen beker, zonder dat hij snel omvalt.

