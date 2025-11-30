ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Andreaspenningen voor twee oprichters KOZP

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 21:38
anp301125110 1
AMSTERDAM (ANP) - Twee leden van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet hebben een Andreaspenning ontvangen. Ze kregen deze voor hun inzet om het sinterklaasfeest in Amsterdam inclusiever te maken. Jerry Afriyie en Raul Balai ontvingen hun penning zondag uit handen van locoburgemeester Touria Meliani van Amsterdam.
Afriyie en Balai stonden aan de basis van een inclusiever sinterklaasfeest. In 2012 werden zij door toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan uitgenodigd voor een gesprek over het kinderfeest. Daaruit kwam uiteindelijk een gezamenlijke aanpak om het uiterlijk van Zwarte Piet te veranderen. Inmiddels is de roetveegpiet bij bijna alle sinterklaasvieringen in het land de standaard.
De twee hebben zich volgens de gemeente niet alleen ingezet voor verandering, maar ook de dialoog verder geholpen door bij te dragen aan maatschappelijke bewustwording over racisme en inclusiviteit. Verder worden ze geroemd omdat hun impact verder reikt dan de hoofdstad.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-46440562

In Tsjernobyl groeit een raadselachtige schimmel met een heel bijzondere eigenschap

anp 446769951

Steeds meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit: hoe ongezond is dat?

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

generated-image (6)

België in de ban van seksbeluste gynaecoloog

ANP-543370476

PVV-aanhang demonstreert: 36 arrestaties

shutterstock_2291493661

Altijd bang om fouten te maken? Dit zegt de wetenschap over een (te) strenge opvoeding

Loading