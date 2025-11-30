Andreaspenningen voor twee oprichters KOZP

AMSTERDAM (ANP) - Twee leden van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet hebben een Andreaspenning ontvangen. Ze kregen deze voor hun inzet om het sinterklaasfeest in Amsterdam inclusiever te maken. Jerry Afriyie en Raul Balai ontvingen hun penning zondag uit handen van locoburgemeester Touria Meliani van Amsterdam.

Afriyie en Balai stonden aan de basis van een inclusiever sinterklaasfeest. In 2012 werden zij door toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan uitgenodigd voor een gesprek over het kinderfeest. Daaruit kwam uiteindelijk een gezamenlijke aanpak om het uiterlijk van Zwarte Piet te veranderen. Inmiddels is de roetveegpiet bij bijna alle sinterklaasvieringen in het land de standaard.

De twee hebben zich volgens de gemeente niet alleen ingezet voor verandering, maar ook de dialoog verder geholpen door bij te dragen aan maatschappelijke bewustwording over racisme en inclusiviteit. Verder worden ze geroemd omdat hun impact verder reikt dan de hoofdstad.