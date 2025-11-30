Bol verliest verkiezing wereldatlete van McLaughlin-Levrone

MONACO (ANP) - Femke Bol heeft naast de prijs voor beste atlete van de wereld gegrepen. De Nederlandse atlete zag de titel in de categorie baanatleten tijdens het jaarlijkse gala in Monaco gaan naar de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone, de andere finaliste in deze categorie bij de verkiezing.

Bol is ook niet gekozen tot wereldatlete van het jaar overall, zoals Sifan Hassan vorig jaar. Die eer viel ook ten deel aan McLaughlin-Levrone.

World Athletics houdt verkiezingen in de categorieën loopnummers, technische nummers en wegafstanden en een atleet uit een van die drie categorieën wordt gekozen tot overall wereldatleet.

Hassan werd vorig jaar als eerste Nederlandse atleet ooit gekozen tot wereldatlete van het jaar op de weg en overall. Ze dankte die eretitels aan haar gouden medaille op de olympische marathon in Parijs.