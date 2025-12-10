Media: Amerikaans ministerie koopt zelf Boeings voor deportaties

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid koopt zelf vliegtuigen om deportaties van illegalen soepeler en sneller te laten verlopen. De deportaties verlopen vooralsnog met allerlei chartervliegtuigen. The Washington Post heeft gemeld dat het ministerie 140 miljoen dollar (120 miljoen euro) uittrekt voor zes Boeing-737's. Daarmee heeft het ministerie meer de hand in de uitzetting van ongewenste migranten.

De regering van president Donald Trump stelt zich ten doel gedurende het eerste jaar van de nieuwe ambtstermijn van de Republikein ongeveer een miljoen illegalen uit te zetten. Volgens de autoriteit voor uitzetting, 'de tsaar van de grens' Tom Homan, zijn er al bijna 580.000 uitzettingen geweest en zitten er 66.000 mensen in afwachting van deportatie vast.

De regering heeft eerder al aangegeven dat ze wil dat de immigratiedienst ICE zelf vliegtuigen tot haar beschikking heeft. Dit zou kosten besparen en deportatievluchten doelmatiger maken.