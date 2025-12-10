ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: Amerikaans ministerie koopt zelf Boeings voor deportaties

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 17:47
anp101225179 1
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid koopt zelf vliegtuigen om deportaties van illegalen soepeler en sneller te laten verlopen. De deportaties verlopen vooralsnog met allerlei chartervliegtuigen. The Washington Post heeft gemeld dat het ministerie 140 miljoen dollar (120 miljoen euro) uittrekt voor zes Boeing-737's. Daarmee heeft het ministerie meer de hand in de uitzetting van ongewenste migranten.
De regering van president Donald Trump stelt zich ten doel gedurende het eerste jaar van de nieuwe ambtstermijn van de Republikein ongeveer een miljoen illegalen uit te zetten. Volgens de autoriteit voor uitzetting, 'de tsaar van de grens' Tom Homan, zijn er al bijna 580.000 uitzettingen geweest en zitten er 66.000 mensen in afwachting van deportatie vast.
De regering heeft eerder al aangegeven dat ze wil dat de immigratiedienst ICE zelf vliegtuigen tot haar beschikking heeft. Dit zou kosten besparen en deportatievluchten doelmatiger maken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544447701

Treurige beelden: Trump spuit racistische teksten over migranten en z'n aanhang vindt het prachtig

wat-kost-een-kind-1

Kosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaar

Trump-health-checkup

Naar Amerika op vakantie? Dan moet je binnenkort mogelijk 5 jaar aan socialmedia-geschiedenis overhandigen, en meer

0x0

Zilver wint van goud

shutterstock_2494424467

Niet alles ligt aan Mona Keizer: hoe gemeenten zelf de betaalbare woningbouw afknijpen

d622ad18ecf97ac4b36df07888158ca2,65c921c5

De Caroline van der Plas van de VS: Niet dom, maar doelbewust: zo werkt de taalcode van Trump

Loading