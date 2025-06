Anna Wintour stopt als hoofdredacteur van Amerikaanse Vogue

NEW YORK (ANP) - Anna Wintour treedt af als hoofdredacteur van het Amerikaanse blad Vogue. Wintour maakte volgens het entertainmentblad WWD het nieuws bekend in een personeelsvergadering.

Wintour kondigde donderdag aan dat ze op zoek is naar een nieuwe hoofdredacteur voor het bekende modeblad. De 75-jarige Wintour blijft wel haar rollen als global editorial director voor Vogue en chief content officer voor uitgeverij Condé Nast vervullen. In die laatste functie houdt ze toezicht op merken als Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, World of Interiors en Allure.

Wintour werd in 1988 benoemd tot hoofdredacteur van Vogue. Wintour, die vrijwel altijd een grote zwarte zonnebril draagt, wordt onder meer geprezen om haar vermogen de modewereld te verenigen met Hollywood. Als hoofdredacteur zorgde ze ervoor dat de grootste namen uit de entertainmentindustrie op de cover verschenen, onder wie Oprah Winfrey, Madonna, Kate Moss, Beyoncé, Cindy Crawford en Kim Kardashian.