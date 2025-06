Halina Reijn en Victoria Warmerdam toegevoegd aan Academy

LOS ANGELES (ANP) - Halina Reijn is een van de ruim vijfhonderd nieuwe leden van de Academy, de organisatie die elk jaar de Oscars uitreikt. Ook verschillende andere Nederlanders zoals Victoria Warmerdam, Trent, Nina Gantz en Margje de Koning zijn uitverkoren, blijkt uit de lijst die donderdag is gepubliceerd.

Reijn maakte vorig jaar naam in Hollywood met het regisseren van de films Bodies Bodies Bodies en Babygirl. Warmerdam en haar partner en producent Trent wonnen in maart een Oscar in de categorie beste korte film met Ik ben geen robot.

Gantz maakte kans in de categorie beste korte animatie met Wander to Wonder maar liep de prijs mis. De Koning is documentairemaakster en directeur van het Nederlandse Movies that Matter Festival.

Nieuwe leden

Eerder werden al Nederlanders als regisseur Paul Verhoeven, cameraman Hoyte van Hoytema, grimeur Arjen Tuiten, stuntman Willem de Beukelaer, kostuumontwerper Jany Temime en editor Job ter Burg toegelaten tot het selecte gezelschap. Zij mogen allemaal meedoen aan de verkiezing van de grootste filmprijzen ter wereld.

Onder de nieuwe leden zitten dit jaar ook diverse beroemdheden. Zo hebben onder anderen Ariana Grande, Kieran Culkin, Emma Corrin, Aubrey Plaza, Jason Momoa en Jeremy Strong een uitnodiging gekregen.