ANP Verkiezingsdienst: lokaal niet de grote winnaar verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - De voorlopige winst van lokale partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ten opzichte van de vorige is kleiner dan eerder gemeld door de ANP Verkiezingsdienst. Ze zijn dus niet de grote winnaars van de recente verkiezingen.

Bij het berekenen van de uitslagen zijn partijen die vorige keer stemmen behaalden, maar nu niet meededen, in eerste instantie niet meegerekend in de totalen door de ANP Verkiezingsdienst. Dat zijn voornamelijk lokale partijen.

Vrijdag meldt de ANP Verkiezingsdienst dat het aantal zetels voor lokale partijen op voorlopige basis met 15 toeneemt, in plaats van met 197 zetels zoals eerder gemeld. Daarmee zijn de lokale partijen op voorlopige basis met ongeveer 0,5 procent gestegen ten opzichte van de vorige verkiezingen. Landelijke partijen stegen met circa 1,6 procent. Bij deze verkiezingen waren 100 zetels meer te verdelen, doordat gemeenten meer inwoners hebben gekregen.

Marginale verschillen

"Lokale partijen hebben weliswaar meer zetels, maar je kan niet spreken van een winst want de verschillen zijn marginaal", zegt Mark Westerhoff van de ANP Verkiezingsdienst. Deze dienst staat los van de redactie van het ANP.

De ANP Verkiezingsdienst brengt sinds 1938 de voorlopige uitslag op basis van de eerste telling van de stemmen. De voorlopige uitslagen van de ANP Verkiezingsdienst wijken soms op detail af van de officiële uitslag van de Kiesraad.