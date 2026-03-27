Van Essen trekt 150 miljoen uit stikstofpot voor natuur en boeren

DEN HAAG (ANP) - Dit jaar zet landbouwminister Jaimi van Essen (D66) 150 miljoen euro extra klaar voor natuurherstel en verschillende maatregelen voor de landbouw. Het geld komt uit de pot van 20 miljard euro die de coalitie de komende jaren wil uitgeven aan het oplossen van het stikstofprobleem.

Op die manier hoopt de minister alvast te kunnen beginnen met "enkele belangrijke opgaven." Het geld gaat voor het grootste deel (60 miljoen) naar versneld natuurherstel. Provincies krijgen nog eens 16 miljoen voor onderhoud aan natuurgebieden. Verder zijn er miljoenen voor experimenteerlocaties, mestvergisting, dierenwelzijn, de goedkeuring van bestrijdingsmiddelen en het vergroten van de biologische markt.

Uit de bijstelling van de begroting voor de komende tijd blijkt dat Van Essen in 2026 en 2027 zo'n 250 miljoen euro minder uitgeeft aan een stoppersregeling. Dit komt omdat boeren die zich hadden aangemeld voor de regeling toch niet willen stoppen, licht een woordvoerder van het ministerie toe.

Natuurmonumenten en Natuur & Milieu spreken in een reactie van "een belangrijke stap richting natuurherstel". Ze zijn onder meer "positief over het feit dat het kabinet het stikstofprobleem nu echt wil oplossen". Kritisch zijn ze wel over gestelde doelen, die tekort zouden schieten om natuur op tijd te herstellen. Ze pleiten voor "een compleet pakket, en geen half werk."