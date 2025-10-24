ECONOMIE
Anti-azc-protest Sliedrecht afgelast uit vrees voor onrust

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 16:19
SLIEDRECHT (ANP) - De demonstratie van AZC Alert Sliedrecht komende zaterdag gaat niet door. De organisatoren melden dat hooligans mogelijk wilden komen om "rotzooi" te trappen en dat Sliedrechtse jongeren vuurwerk wilden afsteken. "Ondanks dat bij geen enkele van de demonstraties onder de vlag van het Landelijk Estafetteprotest ongeregeldheden hebben plaatsgevonden, willen wij niet het risico lopen dat Sliedrecht te maken krijgt met Malieveld-toestanden", schrijven de organisatoren op Facebook.
"We hadden het graag anders gezien, maar het onderwerp ligt maatschappelijk gezien zo gevoelig dat een vreedzaam protest bedoeld voor mensen die zich in onze ogen terecht grote zorgen maken dit soort risico's met zich meebrengt. Het is voor ons een droevige dag dat wij dit besluit hebben moeten nemen."
De gemeente zegt het bericht te hebben gezien en erover in overleg te zijn.
