Anti-jihadistische strijdmacht bombardeert opstandelingen Mali

NIAMEY (ANP/AFP) - De gezamenlijke strijdmacht van Niger, Burkina Faso en Mali heeft luchtaanvallen uitgevoerd op rebellenposities in het noorden van Mali. Dat meldt de Nigerese regering na aanvallen van anti-jihadisten en Toeareg-rebellen op Malinese militairen.

Bij die eerdere aanvallen, door de jihadistische groepering JNIM en het separatistische Azawad Liberation Front (ALF), zou volgens de autoriteiten ook de Malinese minister van Defensie zijn omgekomen. Het leger zou bovendien de strategisch belangrijke stad Kidal in het noorden van het land zijn kwijtgeraakt. Daar zouden de opstandelingen ook Russische strijders hebben verdreven die de junta steunen.

JNIM riep donderdag op tot een breed "gemeenschappelijk front" tegen de militaire machthebbers in Mali. Waarnemers houden inmiddels rekening met de mogelijkheid dat de groepering de hoofdstad Bamako inneemt.

Niger, Burkina Faso en Mali worden alle drie geleid door junta's en werken samen in de Alliantie van Sahelstaten. Niger beschuldigt buitenlandse mogendheden, vooral Frankrijk, ervan de aanvallen te steunen. Parijs ontkent dat.