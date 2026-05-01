Vanaf zaterdagmiddag code geel om onweer met windstoten en hagel

Samenleving
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 6:50
DE BILT (ANP) - In Nederland is vanaf zaterdagmiddag code geel van kracht wegens onweer met windstoten en hagel, meldt het KNMI. Volgens het weerinstituut is er kans op hagelstenen tot 2 centimeter groot en windstoten tot plaatselijk 70 kilometer per uur.
Halverwege de zaterdagmiddag bereiken stevige regen- en onweersbuien het zuiden van het land. De buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Behalve hagel en windstoten wordt ook veel neerslag in korte tijd verwacht, tot plaatselijk 20 millimeter in korte tijd.
De weerswaarschuwing wordt, zoals het er nu naar uitziet, in Zeeland van kracht om 15.00 uur en duurt daar tot 20.00 uur. Daarna trekken de buien over het land richting het noordoosten. In het uiterste noordoosten, de provincie Groningen, is het code geel vanaf 20.00 uur en eindigt de waarschuwing om 23.00 uur.
De waarschuwing geldt voor het hele land, behalve op de Waddeneilanden.
