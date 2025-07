Iraanse minister zegt dat installatie Fordow zwaarbeschadigd is

TEHERAN (ANP/RTR) - De nucleaire installatie in Fordow is "ernstig en zwaar beschadigd" geraakt door het Amerikaanse bombardement van vorige maand, maar dat is niet het einde van het Iraanse nucleaire programma. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi gezegd in een interview met CBS News.

"Niemand weet precies wat er is gebeurd in Fordow. Dat gezegd hebbende, is wel duidelijk dat de faciliteiten zwaar beschadigd zijn geraakt." De Iraanse atoomautoriteit brengt volgens hem de schade in kaart.

Volgens de Amerikaanse regering is de installatie vernietigd. "Men kan de technologie en wetenschap voor verrijking niet vernietigen met bombardementen", zei Araqchi. Volgens hem is het nucleaire programma nu een "kwestie van nationale trots en glorie".

Araqchi zei pas weer te willen onderhandelen met de VS als Iran ervan verzekerd is dat er geen nieuwe militaire aanvallen komen. "En alles in ogenschouw nemend, denk ik dat we nog meer tijd nodig hebben."