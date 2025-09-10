Kallas over Russische drones in Polen: wijst op opzet

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas zegt na de Russische schending van het Poolse luchtruim dat er aanwijzingen zijn dat er sprake was van opzet en geen ongeluk. Ze laat ook weten dat de Europese Unie volledig achter Polen staat na "de ernstigste schending van het Europese luchtruim door Rusland sinds het begin van de oorlog".

Kallas stelt op X dat "Ruslands oorlog escaleert en niet eindigt". Ze pleit voor meer maatregelen tegen Rusland, meer steun voor Oekraïne en investeringen in Europese defensie. Ze stelt dat de Europese Unie een belangrijke rol hierin speelt en initiatieven steunt voor het versterken van de verdediging.

Kallas laat weten in contact te staan met NAVO-topman Mark Rutte en de Poolse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Radek Sikorski.