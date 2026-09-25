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ANWB: 'opmerkelijk lange files' vrijdag om afgesloten Merwedebrug

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 13:12
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DEN HAAG (ANP) - De avondspits is vrijdag vroeg begonnen voor automobilisten die in het midden van het land de Waal en andere rivieren willen oversteken. Omdat de Merwedebrug vrijdag is afgesloten voor werkzaamheden, staan op veel alternatieve routes al sinds de ochtend "opmerkelijk lange files", zegt een woordvoerder van de ANWB. Die zullen waarschijnlijk nog uren duren.
Op de A2 staan rond 13.00 uur in beide richtingen files van ongeveer 50 minuten. Op de A16 duurt de vertraging 20 minuten. Ook op de A4 en A29 staan files. Op wegen van en naar deze snelwegen is het verkeer eveneens vertraagd.
De Merwedebrug, waar de A27 overheen gaat, is tot en met maandagochtend 05.00 uur afgesloten voor het aanbrengen van een nieuwe, dunnere asfaltlaag. Daarmee wordt de brug lichter en is die beter bestand tegen de effecten van de bouw van de nieuwe Merwedebrug er pal naast. Het verbod op vrachtverkeer blijft nodig.
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