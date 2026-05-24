Arabische staten veroordelen Ben-Gvir om behandeling flotilla

door anp
zondag, 24 mei 2026 om 22:22
NEW YORK (ANP/RTR) - Een groep van acht Arabisch-islamitische staten heeft de acties veroordeeld van de extreemrechtse Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, tegen buitenlandse flotilla-activisten die werden vastgehouden op een Israëlisch schip. Ben-Gvir bespotte activisten die tegen de grond waren gedrukt, zo is in een door hemzelf geplaatste video te zien. Enkele van de gedetineerden, die van plan waren humanitaire hulp naar Gaza te brengen, beweerden later dat zij tijdens hun detentie fysiek zijn mishandeld.
De acht landen - Saudi-Arabië, Egypte, Jordanië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, Indonesië en Pakistan - schreven in een gezamenlijke verklaring: "Ben-Gvirs opzettelijke openbare vernedering van gedetineerden vormt een schandelijke aantasting van de menselijke waardigheid en een duidelijke schending van Israëls verplichtingen krachtens het internationaal recht."
Meerdere regeringen, waaronder de Nederlandse, hebben Israël aangesproken op de behandeling van de activisten.
