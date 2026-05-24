Bussen met asielzoekers uit Ter Apel vertrokken naar Groningen

TER APEL (ANP) - Drie bussen met in totaal ongeveer 120 asielzoekers zijn rond 22.00 uur vanuit Ter Apel vertrokken naar congrescentrum Hanzeplaza in Groningen, meldt het Rode Kruis dat hulp verleent in Ter Apel. Het gaat om mensen voor wie de komende nacht geen plek is in het aanmeldcentrum. Zij brengen de nacht door in Groningen en worden maandagochtend weer teruggebracht.

Sinds zaterdag is er in het congrescentrum een nachtopvang ingericht met plaats voor 175 mensen. Deze voorziening blijft nog tot en met maandag beschikbaar.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vertelde eerder zondag dat zich nog geen nieuwe gemeenten hebben gemeld die noodopvang willen faciliteren.