BBB: vertrek Idsinga 'zonde', stop met persoonlijke aanvallen

DEN HAAG (ANP) - Wat de BBB betreft had staatssecretaris Folkert Idsinga (Financiën, NSC) niet hoeven te vertrekken. Partijleider Caroline van der Plas laat aan het ANP weten het "jammer" en "zonde" te vinden dat Idsinga opstapt. Hij doet dat na felle kritiek: partijen, waaronder de PVV, eisten dat hij persoonlijke financiële belangen verder zou openbaren. Van der Plas vindt dat dergelijke "persoonlijke aanvallen" moeten stoppen.

"Van ons had dit niet gehoeven omdat hij zich aan alle regels heeft gehouden", laat Van der Plas weten. Idsinga heeft bij zijn aantreden vermeld dat hij financiële belangen in verschillende bedrijven heeft, en dat hij daar afstand van heeft gedaan. Het ging onder meer om een bedrijf dat algen voor consumptie produceert, maar welke bedrijven het verder waren, zei hij niet.

De BBB-leider begrijpt verder dat Idsinga de kritiek zich persoonlijk aantrok. "Het wordt hoog tijd dat iedereen in de praktijk gaat brengen wat hij preekt: spelen op de bal en niet op de man."

Van der Plas noemt Wilders niet, maar hij zette eerder deze week de discussie op scherp. "Lijkt me geen goed bestuur en niet dragend gemotiveerd", sneerde Wilders naar Idsinga. 'Goed bestuur' is een pijler van NSC, en de 'dragende motivering' was voor de partij doorslaggevend in de discussie over asielnoodwetgeving.