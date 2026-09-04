Trump mag strengere regels voor poststemmen niet invoeren

BOSTON (ANP) - Een Amerikaanse rechter heeft de regering van president Donald Trump opnieuw verboden strengere regels in te voeren voor stemmen per post. De rechter in Boston verlengde vrijdag een eerder tijdelijk verbod voor onbepaalde tijd, in aanloop naar de congresverkiezingen in november.

De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst USPS verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen. Ook moeten enveloppen met stembiljetten unieke streepjescodes krijgen. USPS zou kunnen weigeren stembiljetten te bezorgen die niet aan de eisen voldoen.

Door Democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht hadden de rechter gevraagd de regels tegen te houden. Volgens hen dreigen kiezers daardoor hun stemrecht te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die de staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren.

De regering-Trump heeft het Hooggerechtshof al gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen. Daardoor krijgt de hoogste Amerikaanse rechter waarschijnlijk het laatste woord over de regels.