Argentinië doet onderzoek naar hantavirus in vertrekstad Hondius

USHUAIA (ANP/AFP) - Een team Argentijnse wetenschappers reist volgende week naar havenstad Ushuaia om te onderzoeken of het hantavirus daar is. Het Nederlandse cruiseschip m/v Hondius, waar het virus uitbrak, vertrok op 1 april uit die stad.

Wetenschappers zullen ter plaatse monsters verzamelen en naar een laboratorium sturen voor verder onderzoek. De resultaten worden binnen vier weken verwacht. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) denkt dat de eerste besmetting aan land plaatsvond voordat het cruiseschip vertrok.

De plaatselijke autoriteiten betwijfelen of de besmette passagiers het virus hebben opgelopen in Ushuaia, omdat in die regio nog nooit een geval is vastgesteld. "We hebben geen gevallen gehad en het is al 45 dagen geleden dat het schip uitvoer", zei lokale gezondheidsfunctionaris Juan Petrina.

Het hantavirus verspreidt zich doorgaans via de urine, ontlasting en het speeksel van besmette knaagdieren. Er zijn geen vaccins of specifieke behandelingen tegen het virus.