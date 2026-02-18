Arnhemmer (31) krijgt 18 jaar celstraf voor moord op ex-vrouw

ARNHEM (ANP) - Een 31-jarige man uit Arnhem is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar voor de moord op zijn ex-vrouw in april vorig jaar. Het Openbaar Ministerie had twintig jaar geëist.

Volgens de rechtbank heeft de Arnhemmer zijn voormalige partner op planmatige wijze van het leven beroofd, "kennelijk omdat hij het niet kon verkroppen dat zij zonder hem verder zou gaan". Dat hij de vrouw in een opwelling doodde, zoals de man zelf verklaarde, vindt de rechtbank niet aannemelijk en ongeloofwaardig.

De 31-jarige vrouw werd op 29 april dood aangetroffen in hun gezamenlijke woning in Arnhem. De man had die dag de politie gebeld en gezegd dat hij zijn ex had gedood en had geprobeerd om zichzelf van het leven te beroven. Ook bleek hij afscheidsbrieven te hebben gestuurd aan een vriend. Daarin schreef de man zowel over zijn plan de vrouw te doden als over zijn voornemen zelfmoord te plegen.

Gedetailleerde brieven

De rechtbank spreekt van gedetailleerde brieven die bijvoorbeeld ook gingen over de afwikkeling van hun gezamenlijke nalatenschap en waarin de codes stonden van zijn eigen telefoon en die van zijn ex-partner. In een van de brieven bood de Arnhemmer de nabestaanden van de vrouw excuses aan voor het ontnemen van hun dochter en zus.

"De man heeft na een relatie van zeventien jaar de vrouw haar kostbaarste bezit, haar leven, ontnomen en het vertrouwen dat zij in hem had op ultieme wijze beschaamd", meldt de rechtbank. "Uit de slachtofferverklaringen komt naar voren dat de man ook de nabestaanden onherstelbaar leed heeft aangedaan en dat de impact van de moord enorm is."

Dat de straf in de femicidezaak iets lager uitvalt dan de twintig jaar die het OM had geëist, is omdat de man volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar was.