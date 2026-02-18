ECONOMIE
Deense koning komt aan in Groenland om steun te betuigen

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 15:09
bijgewerkt om woensdag, 18 februari 2026 om 15:30
De Deense koning Frederik X is in Groenland aangekomen voor een driedaags bezoek. Hij werd onthaald door belangstellenden en de Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen. Groenland is een autonoom gebied binnen het Koninkrijk Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump wil er ook over kunnen beschikken.
Koning Frederik brengt de komende dagen onder meer een bezoek aan de hoofdstad Nuuk en aan een Arctisch trainingscentrum van de Deense krijgsmacht. Het bezoek werd aangekondigd in januari, toen grote zorgen waren ontstaan over dreigementen van Trump.
Trump zegt Groenland te willen hebben om veiligheidsredenen. Ook wil hij dat Amerikanen kunnen verdienen aan de grondstoffen in het gebied.
Eerst stelde de Amerikaanse regering dat Groenland desnoods met geweld veroverd kon worden, maar daar kwam Trump na bezorgde reacties uit Denemarken en andere NAVO-landen op terug. Er is wel een veiligheidswerkgroep ingesteld tussen de VS, Denemarken en Groenland.
