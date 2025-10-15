Arrestanten bij anti-azc-protest Uithoorn weer vrij

UITHOORN/HOUTEN (ANP) - De vier mensen die dinsdag zijn opgepakt bij een protest tegen asielzoekerscentra in Uithoorn zijn allemaal weer vrij, meldt een politiewoordvoerder. De vijf arrestanten die op dezelfde avond bij een demonstratie over asielopvang in Houten werden opgepakt, zitten volgens een woordvoerster nog vast.

De politie maakte eerder al bekend dat een van de verdachten in Uithoorn, die vastzat voor het dragen van een bivakmuts, al was heengezonden. De anderen, twee mannen van 38 en 39 uit Uithoorn en een minderjarige van wie de politie de woonplaats niet bekendmaakt, werden opgepakt voor opruiing, openlijke geweldpleging en belediging. Ook zij zijn inmiddels weer vrij.

In Houten arresteerde de politie vijf betogers voor het afsteken van vuurwerk en openlijke geweldpleging. Het gaat om twee mannen van 23 en 35 jaar uit Houten, een minderjarige jongen uit de gemeente Alphen aan den Rijn, een 18-jarige man uit de gemeente Lopik en een 34-jarige man uit Alkmaar. De minderjarige jongen is volgens de woordvoerster thuis in verzekering gesteld, waardoor hij het huis niet mag verlaten.