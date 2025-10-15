Provincie Noord-Holland wil meer huizen: goed is goed genoeg

HAARLEM (ANP) - De provincie Noord-Holland wil met de afspraak "goed is goed genoeg en snelheid telt" gemeenten stimuleren bij woningbouwprojecten sneller knopen door te hakken. Slimmere planning en het oplossen van netcongestie, stikstofproblemen en personeelstekorten moeten gemeenten in staat stellen de komende jaren meer huizen neer te zetten.

Het dagelijks provinciebestuur heeft afgesproken dat er van 2022 tot en met 2030 191.000 woningen bijkomen in de provincie. Daarvan moeten er volgens een woordvoerder nog ongeveer 140.000 worden gebouwd en dat gaat alleen lukken als het bouwtempo wordt opgeschroefd naar 23.500 woningen per jaar. Het gemiddelde van de afgelopen jaren lag op 17.000.

Vorig jaar zomer gingen Provinciale Staten al unaniem akkoord met een extra investering van ruim 76 miljoen euro in versnelling van de woningbouw, vooral binnenstedelijk. Daarnaast zijn mogelijkheden verruimd, bijvoorbeeld om in beschermd landschap te bouwen.

Gevoel van urgentie

Een bouwambassadeur, een team van gebiedsontwikkelaars en een verder uit te breiden 'versnellingsloket' hebben volgens de provincie al gezorgd voor een vlotter bouwtempo. Daarnaast wil de provincie een projectbureau opzetten. Deze week nam het college een nieuw versnellingsplan aan, dat is gericht op het oplossen van knelpunten, actieve begeleiding van projecten en strakke monitoring. Ook moedigt de provincie gemeenten aan (delen van) woningen in een fabriek te laten maken. Gemeenten delen overigens het gevoel van urgentie, aldus de woordvoerder.

Doel van het plan is het vertrouwen bij gemeenten, marktpartijen en inwoners te versterken. "We moeten vertragingen wegnemen en nadenken over wat wel kan", aldus gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB). "Bijvoorbeeld parallel plannen, waarbij meerdere stappen in één keer worden genomen. Hierdoor kunnen we veel tijd besparen."