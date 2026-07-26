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WorldPride Amsterdam: wij staan naast onze community in Berlijn

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 11:29
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AMSTERDAM (ANP) - De organisatie van de WorldPride in Amsterdam heeft "met grote verslagenheid" kennisgenomen van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Ze spreekt van tragisch nieuws en betuigt medeleven met "de slachtoffers, hun dierbaren en de gehele LGBTQIA+-gemeenschap in Berlijn".
"In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid", aldus de WorldPride. "We staan naast onze community in Berlijn. Vandaag, morgen en altijd."
Over eventuele aanscherping van de veiligheidsmaatregelen tijdens de Pride in Amsterdam verwijst de organisatie naar een verklaring van Femke Halsema. De burgemeester meldde zondagochtend dat in Amsterdam "waar nodig" extra maatregelen worden getroffen tijdens WorldPride, maar dat bezoekers daar waarschijnlijk zo min mogelijk van zullen merken.
WorldPride is zaterdag officieel begonnen en duurt tot en met 8 augustus. Komende zaterdag is de botenparade.
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