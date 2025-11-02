Arrestatie Syriër in Berlijn die aanslag zou willen plegen

BERLIJN (ANP/AFP) - De politie heeft in Berlijn een 22-jarige Syriër gearresteerd die ervan wordt verdacht vanuit jihadistische motieven een zelfmoordaanslag in de Duitse hoofdstad te willen plegen. Justitie heeft dit niet nader toegelicht.

De krant Bild meldt dat zaterdag de Syriër Abdalla R. in de wijk Neukölln is gearresteerd bij een grote operatie van de geheime dienst en een speciale politie-eenheid. De verdachte zou staan ingeschreven op drie adressen in Berlijn. Hij woont sinds 2023 in de stad en heeft een verblijfsstatus.

Volgens Bild zijn er bij de verdachte materialen gevonden voor het maken van explosieven. De Syriër wordt verdacht van "het voorbereiden van een zeer ernstig misdrijf dat de veiligheid van de staat in gevaar brengt".