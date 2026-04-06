Artemis II-astronauten breken record verste ruimtereis

CAPE CANAVERAL (ANP/AFP) - De astronauten van de Artemis II-ruimtemissie hebben het record van verste ruimtereis verbroken. Iets voor 20.00 uur Nederlandse tijd bereikten de astronauten het verste punt dat ooit door een mens is bezocht. Ze zien hierbij delen van de maan die nog nooit eerder met het blote oog zijn waargenomen.

Het record lag eerder op 400.171 kilometer, door de crew van Apollo 13 in 1970. De astronauten zijn onderweg naar het verste punt van hun reis, de achterzijde van de maan, waar ze in de nacht van maandag op dinsdag het dichtste punt bij de maan bereiken en even later het verst van de aarde zijn, op ongeveer 406.777 kilometer afstand.

Terwijl de astronauten achter de maan langs vliegen, verliezen ze voor ongeveer veertig minuten al het contact met de aarde. De missie is een volgende stap voor NASA om in 2028 mensen weer op de maan te laten landen.