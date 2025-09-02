ECONOMIE
Artsen zonder Grenzen volgt situatie in Soedan 'nauwlettend'

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 15:22
anp020925149 1
AMSTERDAM (ANP) - Artsen zonder Grenzen (AzG) heeft nog geen zicht op de volledige omvang van de schade van de aardverschuiving in het westen van Soedan. Medewerkers in het land staan in contact met de lokale autoriteiten en internationale organisaties om een beeld te krijgen van de medische behoeften, laat de hulporganisatie weten. "Artsen zonder Grenzen volgt de situatie nauwlettend en werkt samen met andere humanitaire organisaties om de behoeften en adequate hulp te bepalen."
De aardverschuiving zou volgens rebellenbeweging Sudan Liberation Movement/Army aan meer dan duizend mensen het leven hebben gekost. Een compleet dorp in het Marra-gebergte in Darfur zou zijn vernietigd, met slechts één overlevende.
In Darfur is hulpverlening door aanhoudende gevechten beperkt mogelijk. In het Afrikaanse land woedt sinds 2023 een burgeroorlog.
"Onze gedachten zijn bij de getroffen mensen, hun families en de gemeenschappen die door deze ramp zijn getroffen", zegt AzG.
