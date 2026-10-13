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Asielminister vraagt gemeenten in brief om extra opvangplekken

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is "onhoudbaar", schrijft asielminister Bart van den Brink in een brief aan alle gemeenten waarin hij dringend om extra opvangplekken vraagt. Afgelopen week moesten in Ter Apel weer mensen buiten slapen omdat er geen plaats voor hen was.
Het COA heeft nu al te weinig plekken om alle asielzoekers te kunnen opvangen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op tot 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april, schrijft Van den Brink. "Daarbij is al rekening gehouden met de verlenging van een groot aantal locaties."
Door het ruimtegebrek in Ter Apel en andere opvanglocaties staat de veiligheid onder druk, aldus de CDA-bewindsman. Ook legt deze situatie "een grote druk op het COA en al haar medewerkers". Hij benadrukt in zijn brief dat het kabinet al "grote stappen" heeft gezet met wetgeving om de instroom te beperken en te bevorderen dat mensen die geen recht hebben op verblijf het land verlaten.
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