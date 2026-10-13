Belangrijke beursstrateeg over midterms: ‘Het gaat niet om rood of blauw, maar om groen’

Op 3 november gaan de Amerikanen naar de stembus voor de midterms. Volgens sommige peilingen en voorspellingsmarkten komt er een Democratische “blue wave”. Daarbij kunnen de Democraten het Huis van Afgevaardigden veroveren en in de Senaat gelijkspelen of zelfs de meerderheid pakken.

Beleggers hoeven daar volgens Ryan Detrick, hoofdstrateeg bij Carson Group, niet wakker van te liggen. “Het gaat niet om rood, niet om blauw; het gaat om groen”, zegt hij tegen CNBC . Een bepaalde president of partij aan de macht is volgens hem niet per se goed of slecht voor de markten. “Wat natuurlijk telt voor de fundamenten, is de economie, de winsten, het beleid van de Fed, inflatie. Dat soort dingen doet er allemaal veel meer toe dan of jouw team in het Witte Huis zit.”

Harde cijfers

Detrick bekeek de jaarrendementen van de S&P 500 van 1951 tot en met 2025. Onder Democratische presidenten leverde de index gemiddeld zo’n 12 procent per jaar op, onder Republikeinse ongeveer 8 procent. Bij het Congres is het precies andersom: een Republikeinse meerderheid deed het daar doorgaans beter dan een Democratische.

Detrick schrijft dat deels toe aan politieke impasse. Een eensgezind Congres geeft volgens hem meestal meer geld uit, welke partij er ook de baas is. Hogere overheidsuitgaven, die ook de staatsschuld hebben opgeblazen, kunnen via hogere rentes slecht nieuws zijn voor aandelen.

“Markten zijn niet altijd even logisch”, weet Detrick.