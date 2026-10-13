Man aangehouden op verdenking van terrorisme

DEN HAAG (ANP) - Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij wordt ervan verdacht te hebben gedreigd met een terroristisch misdrijf en het treffen van voorbereidingen daarvoor.

Een week geleden kreeg de politie een melding dat een man had verteld een aanslag te willen plegen. Zijn bedoeling was om daarbij zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Mogelijk zou de man ook een doelwit hebben genoemd, meldt het Openbaar Ministerie. De man is toen aangehouden en zijn woning is doorzocht. Daar werden een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden.

De man is al voorgeleid bij de rechter-commissaris, die heeft besloten dat hij veertien dagen langer in voorarrest blijft. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.