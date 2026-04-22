Heinen staat open voor belasten van overwinsten, maar nu nog niet

DEN HAAG (ANP) - VVD-minister Eelco Heinen (Financiën) staat in principe open voor het belasten van overwinsten bij bedrijven die profiteren van de oorlogen in het Midden-Oosten, zoals oliebedrijven. Maar nu wil hij daar nog niet aan: eerst moet er nog een aantal stappen voor worden doorlopen.

In de Europese Unie maakt Nederland deel uit van een kopgroep met andere landen die hierover nadenkt. Maar die groep moet eerst duidelijk maken of die overwinsten er wel zijn. Dat moet duidelijk gedefinieerd worden en het belasten moet juridisch houdbaar zijn, stelt Heinen. Ook heeft het extra belasten van overwinsten volgens hem alleen zin als het op Europees niveau gebeurt. "Het is dus niet zo dat wij tegen zijn, maar je moet het in de goede volgorde doen."

Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks-PvdA, drong erop aan om werk te maken van de overwinstbelasting. Hij wees erop dat bijvoorbeeld olieraffinaderijen nu veel meer geld verdienen aan de verkoop van verwerkte olieproducten.