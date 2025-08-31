ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Houthi's pakken zeker elf VN-medewerkers op

Samenleving
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 22:41
anp310825131 1
SANAA (ANP/AFP/DPA) - De Jemenitische Houthi's hebben meerdere kantoren van VN-hulporganisaties bestormd, meldt Hans Grundberg, speciaal VN-gezant voor het land. Daarbij zijn minstens elf VN-medewerkers gearresteerd en zijn eigendommen in beslag genomen. Eerder zondag meldde het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN dat de Houthi's een van zijn medewerkers hadden gearresteerd.
Deze arrestaties komen bovenop de 23 VN-medewerkers die de Houthi's al vasthouden. Sommigen van hen zitten al sinds 2021 vast. Een andere VN-medewerker is eerder dit jaar in gevangenschap overleden, aldus Grundberg in een verklaring.
Grundberg zei dat de Houthi's onmiddellijk en onvoorwaardelijk al het VN-personeel, evenals personeel van nationale en internationale ngo's, maatschappelijke organisaties en diplomatieke missies, moeten vrijlaten.
De Houthi's hebben vaker VN-personeelsleden opgepakt, omdat ze volgens hen zouden spioneren voor de Verenigde Staten.
Vorig artikel

Alcaraz zonder setverlies naar laatste acht US Open

Volgend artikel

Astrid Holleeder: ik val tussen wal en schip

POPULAIR NIEUWS

148265496 l

Dit moet je niet doen met je kamerplanten: de 5 grootste fouten op een rij

American-XL-Bully-1

Twee American Bully’s XL doden man in Rotterdam."Hij was een lieve vader"

shutterstock_2036356931

Heb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologen

ANP-525024303

Dit is het beste ontbijt volgens een Harvard-voedingsexpert: “Ik moet bijna huilen van het gemiddelde Amerikaanse ontbijt”

ANP-528976407

De treurige fentanylcrisis in de VS in drie grafieken: dodelijker dan auto-ongelukken

ANP-430253650

Vleesetende horrormade grijpt razendsnel om zich heen in Mexico