Houthi's pakken zeker elf VN-medewerkers op

SANAA (ANP/AFP/DPA) - De Jemenitische Houthi's hebben meerdere kantoren van VN-hulporganisaties bestormd, meldt Hans Grundberg, speciaal VN-gezant voor het land. Daarbij zijn minstens elf VN-medewerkers gearresteerd en zijn eigendommen in beslag genomen. Eerder zondag meldde het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN dat de Houthi's een van zijn medewerkers hadden gearresteerd.

Deze arrestaties komen bovenop de 23 VN-medewerkers die de Houthi's al vasthouden. Sommigen van hen zitten al sinds 2021 vast. Een andere VN-medewerker is eerder dit jaar in gevangenschap overleden, aldus Grundberg in een verklaring.

Grundberg zei dat de Houthi's onmiddellijk en onvoorwaardelijk al het VN-personeel, evenals personeel van nationale en internationale ngo's, maatschappelijke organisaties en diplomatieke missies, moeten vrijlaten.

De Houthi's hebben vaker VN-personeelsleden opgepakt, omdat ze volgens hen zouden spioneren voor de Verenigde Staten.