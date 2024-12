Horner verwacht geen ruzie Verstappen en Russell op de baan

ABU DHABI (ANP) - Teambaas Christian Horner van Red Bull denkt niet dat de hoogopgelopen ruzie tussen Max Verstappen en Mercedes-coureur George Russell tot een vervolg komt op de baan tijdens de laatste race van het jaar in Abu Dhabi. De twee coureurs hebben elkaar in de afgelopen dagen verwijten over en weer gemaakt.

"Het is heel groot gemaakt gisteren", zei Horner tegen de website Formula1.com. "Misschien is het de vermoeidheid van het einde van het seizoen, maar ik denk niet dat het enig effect zal hebben op de Grand Prix."

Russell beweerde dat Verstappen vorig weekend in Qatar zou hebben gezegd dat hij Russell in de muur zou rijden. Horner legde ook uit dat Verstappen er de persoon niet naar is om de ruzie voort te zetten op de baan. "Max is recht voor zijn raap. Hij zegt de dingen precies zoals hij ze ziet en hij zegt de waarheid zoals hij het voelt."

Horner kreeg zelf ook kritiek van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die hem een keffende terriër noemde en vond dat Horner zijn pupil niet goed begeleidde. "Ik ben dol op terriërs", reageerde hij. "Ik vind dat geweldige honden. Ik heb er vier gehad. Het mooie is dat ze ontzettend loyaal zijn. Het is niet zo erg om een terriër genoemd te worden. Ik ben misschien liever een terriër dan een wolf."