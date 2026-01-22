ECONOMIE
Australië begonnen met dag van rouw voor slachtoffers Bondi Beach

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 3:09
anp220126004 1
SYDNEY (ANP/RTR) - Australië is donderdag begonnen met een nationale dag van rouw voor de slachtoffers van de schietpartij op Bondi Beach. In het hele land hangen de vlaggen halfstok voorafgaand aan een herdenkingsceremonie bij het iconische Opera House in Sydney.
Op 14 december openden twee schutters het vuur tijdens een chanoeka-viering. Daarbij kwamen 15 mensen om het leven. Het was de ergste massaschietpartij in Australië in decennia. "Vandaag is een kans voor ons om de 15 levens te herdenken en respect te betuigen", zei premier Anthony Albanese tegen verslaggevers.
Om iets na 19.00 uur lokale tijd wordt er een minuut stilte gehouden. "Dit is een gelegenheid om die minuut te nemen om echt na te denken over wat er is gebeurd en respect te betuigen, en ik nodig alle Australiërs uit om deel te nemen aan het in acht nemen van die minuut stilte", zei Albanese.
