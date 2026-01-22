Rutte: nog veel werk te doen voor akkoord over Groenland

DAVOS (ANP/AFP) - Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte heeft laten weten dat er "nog veel werk te doen is" om een akkoord over Groenland te bereiken. "Ik denk dat het een zeer goede bijeenkomst was vanavond. Maar er is nog veel werk te doen", zei Rutte op het World Economic Forum in Davos na zijn gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump.

De soevereiniteit van Groenland is "niet ter sprake" gekomen in de gesprekken met Trump, aldus Rutte.

Trump sprak met Rutte in Davos over de hoogopgelopen ruzie die was ontstaan tussen Denemarken en zijn bondgenoten en de Verenigde Staten over Groenland. Trump liet de afgelopen tijd meermaals weten dat hij Groenland, dat bij het koninkrijk Denemarken hoort, wilde annexeren.

Na de gesprekken liet Trump weten dat hij samen met de NAVO-chef "de basis voor een toekomstig akkoord over Groenland" had gelegd. Rutte kondigde later aan dat niet alleen de VS, maar de NAVO-landen gezamenlijk Groenland en het Noordpoolgebied gaan verdedigen.