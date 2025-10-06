Australische man aangeklaagd die uit huis voorbijgangers beschoot

SYDNEY (ANP/AFP) - In Australië is een 60-jarige man aangeklaagd die vanuit zijn huis in Sydney willekeurig op voorbijgangers en auto's schoot. Hij vuurde zondagavond vijftig kogels af op de drukke straat. Zestien mensen raakten gewond.

Getuigen zeiden dat opeens overal autoruiten en bushokjes aan diggelen gingen. De politie rukte massaal uit en betrad al snel de woning van de man, boven een winkel. Daar konden agenten de man oppakken. Ze namen een geweer en munitie in beslag.

Een persoon wordt behandeld aan een schotwond, maar is buiten levensgevaar. De andere gewonden hadden lichte verwondingen, voornamelijk door het glas van gebroken ruiten.

Aangeklaagd voor achttien pogingen tot moord

Het motief van de man is nog niet bekend. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme of bendegeweld. "In mijn 35 jaar bij de politie heb ik maar heel weinig van dit soort incidenten gezien", zei hoge politiefunctionaris Stephen Parry.

De verdachte is aangeklaagd voor achttien pogingen tot moord.