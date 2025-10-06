Egyptische president vol lof over vredesplan Trump voor Gaza

CAÏRO (ANP/DPA/BLOOMBERG/AFP) - De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi spreekt vol lof over het vredesplan van de Amerikaanse president Trump voor Gaza. Vertegenwoordigers van Hamas en Israël zijn maandag in Egypte voor indirecte onderhandelingen over dit plan.

In een toespraak bedankt Al-Sisi Trump voor zijn hulp om een staakt-het-vuren te bewerkstelligen "na twee jaar oorlog, genocide, moord en vernietiging". Een wapenstilstand, de vrijlating van gijzelaars en gevangenen en de stappen in de richting van de erkenning van een Palestijnse staat tonen volgens hem aan dat "we op de goede weg zijn naar blijvende vrede en stabiliteit".

De onderhandelingen vinden plaats in de badplaats Sharm-el-Sheikh. De Hamas-delegatie wordt geleid door Khalil Al-Hayya, die Israël vorige maand nog probeerde te doden in Qatar. De gesprekken richten zich naar verwachting eerst op de vrijlating van de gijzelaars in Gaza, van wie er voor zover bekend nog zo'n twintig in leven zijn. Ook zouden de lichamen van overleden gijzelaars teruggegeven moeten worden. In ruil zou Israël weer op grote schaal Palestijnse gevangenen vrijlaten.

Ontwapening Hamas

In het vredesplan staan ook nog andere punten waarover overeenstemming bereikt moet worden, zoals de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza. Toch sprak Trump alvast de verwachting uit dat de gijzelaars "erg snel" vrij kunnen komen.

In de Gazastrook houdt het geweld ondertussen aan. Israëlische media hebben bericht dat de krijgsmacht zich er defensiever opstelt, maar er worden nog steeds bombardementen gemeld.