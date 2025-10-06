Tennisster Kasatkina breekt seizoen af vanwege mentale problemen

DEN HAAG (ANP) - Tennisster Daria Kasatkina beëindigt haar seizoen vroegtijdig vanwege mentale problemen. Dat laat de in Rusland geboren Australische via haar socialemediakanalen weten. "Ik ben op, ik kan niet meer verder", schrijft Kasatkina.

"Ik heb een pauze nodig. Een pauze van de monotone routine van het circuit, het reizen, de resultaten, de druk, dezelfde gezichten (sorry meiden)", aldus Kasatkina, die op 28-jarige leeftijd acht titels op het WTA-circuit heeft gewonnen.

Kasatkina is niet de enige vrouwelijke tennisprof die vanwege mentale problemen een pauze inlast. In 2022 beëindigde de Australische Ashleigh Barty als nummer 1 van de wereld haar loopbaan op 25-jarige leeftijd. Vorig jaar beëindigde de Franse Caroline Garcia haar seizoen vroegtijdig om afstand te nemen van het tennis, omdat ze last had van angst- en paniekaanvallen.