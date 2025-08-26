Vrouw (72) uit Assen dood gevonden in kanaal, man opgepakt

ASSEN (ANP) - Een vrouw van 72 jaar uit het Drentse Assen is dood gevonden in het Noord-Willemskanaal bij Tynaarlo. Een 79-jarige man uit dezelfde plaats is gearresteerd omdat hij mogelijk betrokken was bij haar overlijden. Of de twee elkaar kenden, meldt de politie dinsdag niet.

Het lichaam van de vrouw werd maandag aangetroffen in het kanaal. De politie vermoedt dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf. De man zit vast in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De vrouw was eerder als vermist opgegeven. Bij een woning aan de Thorbeckelaan in Assen zijn volgens de politie "sporen aangetroffen die nader worden onderzocht".