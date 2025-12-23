Dertig mensen kregen slachtofferhulp na aanrijding Nunspeet

NUNSPEET (ANP) - Slachtofferhulp Nederland heeft maandag ongeveer dertig mensen ondersteund in groepsopvang Het Venster in Nunspeet, onder wie vijf of zes kinderen. Op de Elburgerweg reed in de avond een 56-jarige bestuurster uit die plaats in op een groep mensen. Een woordvoerder zegt dat onder de ooggetuigen die het ongeval van heel dichtbij hebben gezien, ook een aantal kinderen zijn.

Bij de aanrijding raakten tien mensen gewond, onder wie de bestuurster. Drie mensen raakten zwaargewond. Burgemeester Céline Blom zei maandagavond dat het waarschijnlijk om een ongeval gaat. Slachtofferhulp Nederland kijkt de komende dagen met de gemeente Nunspeet en de politie hoe vervolghulp het beste vorm kan krijgen, meldt de organisatie dinsdag.