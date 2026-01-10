ECONOMIE
Australische premier waarschuwt voor extreem weer en bosbranden

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 2:32
anp100126006 1
SYDNEY (ANP) - De Australische premier Anthony Albanese waarschuwt zaterdag voor "extreem en gevaarlijk" weer en "bosbranden in meerdere staten". Deelstaat Victoria werd de afgelopen dagen al getroffen door bosbranden. Zaterdagochtend had de brandweer meer dan vijftig van de brandhaarden in die staat nog niet onder controle.
De grootste brand woedde bij de plaats Longwood, ruim honderd kilometer ten noorden van de miljoenenstad Melbourne. Meerdere huizen zijn in vlammen opgegaan. Voor zover bekend zijn er nog geen gewonden. Vrijdag meldden de autoriteiten dat er drie vermisten waren, maar zij bleken later ongedeerd.
"Mijn gedachten zijn in deze moeilijke tijd bij Australiërs in lokale gemeenschappen", zei Albanese in een toespraak vanuit hoofdstad Canberra.
In Sydney in de deelstaat New South Wales wordt zaterdagmiddag een maximumtemperatuur van 43 graden verwacht, meldt The Sydney Morning Herald. Om 07.30 uur lokale tijd was het al 28 graden in de stad.
