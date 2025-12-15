ECONOMIE
Twee doden in huis van regisseur Rob Reiner in LA

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 4:55
anp151225044 1
LOS ANGELES (ANP) - In het huis van de Amerikaanse acteur en regisseur Rob Reiner in Los Angeles zijn zondag twee mensen dood aangetroffen. Dat melden Amerikaanse media, waaronder NBCLA.
Volgens de brandweer van Los Angeles gaat het om een man en een vrouw van respectievelijk ongeveer 78 en 68 jaar oud. Buurtbewoners zeggen tegen NBCLA dat de 78-jarige Reiner en zijn vrouw in het huis wonen. Of zij op het moment van het incident aanwezig waren of betrokken zijn, is niet bekend.
Hulpdiensten werden rond 15.30 uur lokale tijd gealarmeerd. Kort daarna nam de politie het onderzoek over en werden rechercheurs van de afdeling zware misdrijven ingezet. Over de doodsoorzaak en de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Zondagavond was er een grote politieaanwezigheid bij de woning.
Rob Reiner is onder meer bekend als acteur en regisseur van films als The Princess Bride, When Harry Met Sally en Sleepless in Seattle.
