ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Auto rijdt in op voetgangers en fietsers op Franse eiland Oléron

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 18:43
anp051125182 1
SAINT-PIERRE D'OLÉRON (ANP/RTR/AFP) - Een automobilist heeft op het Franse eiland Oléron meerdere voetgangers en fietsers aangereden, meldt binnenlandminister Laurent Nuñez op X. Daarbij zijn volgens de Franse openbaar aanklager tien gewonden gevallen. Van de gewonden zijn er nog steeds twee levensgevaarlijk gewond.
De automobilist is door de politie met moeite aangehouden. Hij probeerde zijn auto in brand te steken en verzette zich en riep volgens de autoriteiten daarbij "Allahu akbar" (God is de grootste). De man zou voetgangers en fietsers 35 minuten lang opzettelijk hebben aangereden op een kustweg.
Over een motief is nog niets bekend. Volgens de burgemeester van de gemeente Saint-Pierre d'Oléron, Christophe Sueur, had de verdachte van 35 jaar kennelijk tijdens de aanrijdingen geen psychische problemen. Hij leek bij vol bewustzijn te handelen. Eerdere berichten suggereerden dat hij dronken of onder invloed van drugs kon zijn.
De Fransman woont op het eiland en is visser en zoon van een visser. Hij zou een erg geïsoleerd bestaan leiden in een soort camper volgens Franse media. Het is nog een raadsel wat de man bewogen heeft. De man was niet bekend bij inlichtingendiensten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Chocolate

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

ANP-495810699

Bakken en braden in olijfolie? Let goed op welke van de drie soorten je kiest

ANP-540138148

Steeds meer jonge mensen in de VS hebben geheugenproblemen: dit zijn de oorzaken

shutterstock_2656052245

'Het houden van honden moet verboden worden, zolang baasjes niet weten hoe met honden om te gaan'

Loading