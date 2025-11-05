Auto rijdt in op voetgangers en fietsers op Franse eiland Oléron

SAINT-PIERRE D'OLÉRON (ANP/RTR/AFP) - Een automobilist heeft op het Franse eiland Oléron meerdere voetgangers en fietsers aangereden, meldt binnenlandminister Laurent Nuñez op X. Daarbij zijn volgens de Franse openbaar aanklager tien gewonden gevallen. Van de gewonden zijn er nog steeds twee levensgevaarlijk gewond.

De automobilist is door de politie met moeite aangehouden. Hij probeerde zijn auto in brand te steken en verzette zich en riep volgens de autoriteiten daarbij "Allahu akbar" (God is de grootste). De man zou voetgangers en fietsers 35 minuten lang opzettelijk hebben aangereden op een kustweg.

Over een motief is nog niets bekend. Volgens de burgemeester van de gemeente Saint-Pierre d'Oléron, Christophe Sueur, had de verdachte van 35 jaar kennelijk tijdens de aanrijdingen geen psychische problemen. Hij leek bij vol bewustzijn te handelen. Eerdere berichten suggereerden dat hij dronken of onder invloed van drugs kon zijn.

De Fransman woont op het eiland en is visser en zoon van een visser. Hij zou een erg geïsoleerd bestaan leiden in een soort camper volgens Franse media. Het is nog een raadsel wat de man bewogen heeft. De man was niet bekend bij inlichtingendiensten.