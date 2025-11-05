Basisscholen moeten vanaf 2030 norm digitale veiligheid halen

DEN HAAG (ANP) - Basisscholen moeten vanaf 2030 de norm halen voor digitale veiligheid van de leersystemen. Demissionair staatssecretaris Koen Becking (basisonderwijs) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de scholen daarvoor in 2027 duidelijk moeten hebben hoe het met de digitale veiligheid is gesteld.

Uit een meting blijkt volgens de VVD-bewindsman dat schoolbesturen nog niet aan alle gestelde normen voldoen om het streefniveau te halen. "En dat is wel nodig." De scholen hebben nog ruim vier jaar om aan die eisen te voldoen. Volgens Becking vraagt dat veel van scholen, ook financieel. Daarom is tot en met 2029 jaarlijks 7,2 miljoen euro beschikbaar.

Dit jaar zijn er meerdere cyberaanvallen op scholen geweest, blijkt uit een rapport van Kennisnet uit september. Die aanvallen hadden "gevolgen voor de continuïteit van het onderwijs en leidden in sommige gevallen tot financiële schade en datalekken", schrijft Becking. Het aantal aanvallen is volgens Kennisnet gestegen ten opzichte van het beeld in 2023.

In het programma Digitaal Veilig Onderwijs (DVO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staan vijf stappen beschreven die scholen moeten doorlopen. Daarin moeten de scholen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat privacygevoelige informatie niet kan worden buitgemaakt en beschrijven hoe ze reageren op een hack of cyberaanval.