Siegfried Woldhek wint voor tweede keer Inktspotprijs

DEN HAAG (ANP) - Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. De illustrator krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die zijn Amerikaanse collega Donald Trump bespeelt als een contrabas.

"Met een imponerende tekenstijl combineert de tekenaar de grimmigheid en humor in een esthetisch waanzinnig beeld dat niet meer van je netvlies verdwijnt", staat in het juryoordeel. De spotprent stond op 15 augustus vorig jaar, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska, in NRC. Woldhek won de Inktspotprijs ook in 2011, toen met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.

De maker van de winnende prent krijgt een bronzen beeldje, een satyr op een inktpot, ontworpen door kunstenares Carla Daalderop. Eervolle vermeldingen gaan dit jaar naar Floris Oudshoorn, Marc-Jan Janssen, Jip van den Toorn en Tjeerd Royaards.

De jury bestond uit journalist Kefah Allush, cabaretier Kiki Schippers, kunstenaar Babette Wagenvoort, journalist Yoeri Albrecht en ondernemer Klaas Dijkhoff.