Autoriteit Persoonsgegevens reageert nog niet op grotere dataroof

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Persoonsgegevens wil nog niet reageren op de berichtgeving over de dataroof bij een laboratorium in Rijswijk. Vrijdag bleek dat er bij de roof veel meer gegevens zijn gestolen dan aanvankelijk gedacht. Het aantal bevestigde gedupeerden is gestegen naar 715.000 vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Een woordvoerster van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt dat de instantie niet gaat reageren zolang een onderzoek loopt. De AP kondigde al eerder aan het datalek te onderzoeken, evenals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarna lieten het OM en de politie weten een strafrechtelijk onderzoek te zijn begonnen. Inmiddels zijn er dus nog eens bijna 230.000 gedupeerden bijgekomen.