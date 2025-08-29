Raad van State: kop soep voor illegalen in nieuwe wet ook strafbaar

Het plan om straffen op te leggen bij illegaal verblijf in Nederland maakt niet alleen vreemdelingen strafbaar, maar mogelijk ook mensen die hen vrijwillig of beroepshalve helpen. Dat stelt de Raad van State die zich over dit amendement van de asielwet boog op verzoek van demissionair asielminister David van Weel (VVD).

Iemand die een vreemdeling zonder documenten helpt, "maakt het immers mogelijk dat die persoon illegaal in Nederland kan blijven", aldus de RvS. En dus kan diegene als medeplichtige veroordeeld worden. Zeker wanneer de hulpverlener intensiever betrokken is bij de vreemdeling, is het "aannemelijk" dat diegene ook strafbaar is. Maar "ook bij beperkte vormen van hulp, zoals het geven van een kop soep, kan al sprake zijn van medeplichtigheid".