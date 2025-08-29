ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Raad van State: kop soep voor illegalen in nieuwe wet ook strafbaar

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 10:21
bijgewerkt om vrijdag, 29 augustus 2025 om 10:26
anp290825104 1
Het plan om straffen op te leggen bij illegaal verblijf in Nederland maakt niet alleen vreemdelingen strafbaar, maar mogelijk ook mensen die hen vrijwillig of beroepshalve helpen. Dat stelt de Raad van State die zich over dit amendement van de asielwet boog op verzoek van demissionair asielminister David van Weel (VVD).
Iemand die een vreemdeling zonder documenten helpt, "maakt het immers mogelijk dat die persoon illegaal in Nederland kan blijven", aldus de RvS. En dus kan diegene als medeplichtige veroordeeld worden. Zeker wanneer de hulpverlener intensiever betrokken is bij de vreemdeling, is het "aannemelijk" dat diegene ook strafbaar is. Maar "ook bij beperkte vormen van hulp, zoals het geven van een kop soep, kan al sprake zijn van medeplichtigheid".
Vorig artikel

Autoriteit Persoonsgegevens reageert nog niet op grotere dataroof

Volgend artikel

Trainer Mourinho per direct weg bij Fenerbahçe

POPULAIR NIEUWS

ANP-530481338 (1)

Bizar maar waar: als je heel vaak deze geur ruikt, is dat goed voor je hersenen

ANP-523169120

Kun je straks eenvoudig zonder bril? Nieuwe behandeling in de maak zonder laseroperatie

ANP-534224877

Frankrijk is in grote moeilijkheden, alweer. En wat dat voor ons betekent

ANP-429176990

Horror: Britse uitvaartondernemer zette dode baby's voor de tv in haar huis

ANP-333393230

A-dam Underwear uitgegleden over bananenschil: hip onderbroekenmerk failliet

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen