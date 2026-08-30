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Autoriteiten: doden na schipbreuk veerboot voor kust Cyprus

Samenleving
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 14:19
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NICOSIA (ANP/AFP) - Bij de gekapseisde veerboot voor de Cypriotische kust zijn doden aangetroffen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus, het noordelijke deel van Cyprus dat alleen door Ankara wordt erkend. Een aantal werd niet genoemd. Omdat de reddingswerkzaamheden nog in volle gang zijn, is het mogelijk dat nog meer doden worden gevonden.
De veerboot was zondag met 267 opvarenden op weg van Kyrenia naar het Turkse Taşucu toen deze enkele kilometers uit de kust van Cyprus kapseisde en zonk. Een grootschalige reddingsactie werd vervolgens opgetuigd. Een honderdtal opvarenden kon met hulp van de kustwacht en toegeschoten boten in veiligheid worden gebracht.
Onduidelijk is nog waardoor het vaartuig kapseisde.
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