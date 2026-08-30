Nederlandse vrouwenacht vierde op WK roeien in eigen land

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse vrouwenacht heeft zondag de wereldtitel niet kunnen verdedigen op de wereldkampioenschappen roeien in eigen land. Op de Amsterdamse Bosbaan werd de uittredend wereldkampioen vierde achter Roemenië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Nederland pakte in 2025 in Shanghai de wereldtitel met voor de helft dezelfde boot. Hermijntje Drenth, Ilse Kolkman, Lisanne van der Lelij en Vera Sneijders waren er toen ook bij. Bente Paulis, Willemijn Mulder, Hannah Heideveld en Claire de Kok kwamen dit jaar in de formatie. Dieuwke Fetter is nog altijd de stuurvrouw. De andere helft van de wereldkampioenen van 2025 pakte dit jaar brons in de vierzonder.

Na de start pakte regerend olympisch kampioen Roemenië direct een voorsprong. Na 500 meter lagen ze al ruim anderhalve seconde voor op Groot-Brittannië en bijna twee seconden op Nederland. Halverwege de wedstrijd ging de oranje vrouwenacht langs de Britten en werd het gat met Roemenië iets kleiner. Toch wist Nederland niet mee te dingen om het goud en gingen de Britten en de Amerikanen er in de slotfase vandoor. Roemenië roeide, met rugwind, naar een verbetering van de eigen beste tijd aller tijden.

De vrouwenacht plaatste zich met de derde tijd voor de finale achter Roemenië en de Verenigde Staten. De kwalificatie werd zaterdag vanwege mogelijk oneerlijke weersomstandigheden gevaren in een time trial-format. In de finale bleek ook Groot-Brittannië sneller te zijn dan de Nederlandse boot.